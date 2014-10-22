أخبار عاجلة

موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
عضو «الشئون العربية» عن هجوم «خان شيخون» بسوريا: «لا يُرضي عدوًا ولا حبيبًا» -
فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير -
بالطبل والمزمار.. «الإسكان» تسلم شقق «السماكين» على كورنيش سوهاج -
«الري»: 45.5 مليون جنيه تكلفة الاستعداد لموسم الصيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تجديد حبس 4 طلاب بأزهر أسيوط 45 يوما بتهمة الإنضمام لجماعة إرهابية

Google+ Print
تجديد حبس 4 طلاب بأزهر أسيوط 45 يوما بتهمة الإنضمام لجماعة إرهابية تجديد حبس 4 طلاب بأزهر أسيوط 45 يوما بتهمة الإنضمام لجماعة إرهابية

أرشيفية

قضت غرفة المشورة بمحكمة جنايات أسيوط بتجديد مدة الحبس الإحتياطي على 4 طلاب من طلاب جامعة الأزهر فرع أسيوط 45 يوما على ذمة التحقيقات .

والمتهمون هم “محمد أحمد عبد العظيم الغروبي” طالب الفرقة السادسة بكلية الطب , “معاذ عبد الباسط المنصوري” طالب الفرقة الأولى بكلية أصول الدين , “عبد الله سيد علي” , الطالب بالفرقة الرابعة كلية العلوم , وأخيرا “محمد سليمان الزناتي” طالب الفرقة الثانية بكلية العلوم , وذلك على ذمة التحقيقات في ما وجه إليهم من تهم .

يذكر أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على الطلاب في الخامس والعشرين من مايو الماضى عقب صدور أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة بتهمة الإنضمام لجماعة إرهابية , والتخطيط لتفجير مبنى مديرية أمن أسيوط .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا