تجديد حبس 4 طلاب بأزهر أسيوط 45 يوما بتهمة الإنضمام لجماعة إرهابية

قضت غرفة المشورة بمحكمة جنايات أسيوط بتجديد مدة الحبس الإحتياطي على 4 طلاب من طلاب جامعة الأزهر فرع أسيوط 45 يوما على ذمة التحقيقات .

والمتهمون هم “محمد أحمد عبد العظيم الغروبي” طالب الفرقة السادسة بكلية الطب , “معاذ عبد الباسط المنصوري” طالب الفرقة الأولى بكلية أصول الدين , “عبد الله سيد علي” , الطالب بالفرقة الرابعة كلية العلوم , وأخيرا “محمد سليمان الزناتي” طالب الفرقة الثانية بكلية العلوم , وذلك على ذمة التحقيقات في ما وجه إليهم من تهم .

يذكر أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على الطلاب في الخامس والعشرين من مايو الماضى عقب صدور أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة بتهمة الإنضمام لجماعة إرهابية , والتخطيط لتفجير مبنى مديرية أمن أسيوط .