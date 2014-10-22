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تأجيل قضية طفلة الحافلة إلى 19 نوفمبر المقبل

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تأجيل قضية طفلة الحافلة إلى 19 نوفمبر المقبل تأجيل قضية طفلة الحافلة إلى 19 نوفمبر المقبل

عقدت محكمة الجنح بأبوظبي اليوم اولى جلساتها بشأن قضية طفلة رياض الاطفال المتوفاة داخل حافلتها المدرسية.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل وذلك بطلب دفاع المتهمين الثالث والرابع والسماح بتصوير والاطلاع على ملف القضية.

وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين الأول "المشرفة" والثاني "السائق" والخامس "صاحب شركة النقل" وتكفيل الثالث "الموظفة المسؤولة عن مراجعة كشوف الطلاب" والرابع "مدير المدرسة" بحضور والد المجنى عليها.

ومثل امام المحكمة جميع المتهمين الذين انكروا جميع التهم الموجهة إليهم.
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