«هاآرتس»: الاتحاد الأوروبي يحدد 5 خطوط «حمراء» بشأن الاستيطان الإسرائيلي

قالت صحيفة إسرائيلية إن الاتحاد الأوروبي حدد 5 خطوط «حمراء» تحذر إسرائيل من الاستمرار بنشاطها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. وبحسب ما نقلته صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية عما قالت إنها وثيقة أوروبية، من المرتقب تسليمها إلى الحكومة الإسرائيلية، خلال الأيام المقبلة، فإن الخطوط الحمراء تشمل، أولاً بناء مستوطنة «جفعات همتوس»، على أراضي بلدة بيت صفافا، جنوبي القدس الشرقية، على اعتبار أن البناء في هذه المنطقة سيقوض إمكانية دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا تكون فيها القدس عاصمة للدولتين.

أما الخط الأحمر الثاني، فهو تنفيذ المشروع الاستيطاني (E1)، الذي يربط مستوطنة «معاليه أدوميم»، شرق القدس، مع القدس الغربية، باعتبار أن من شأن البناء في هذه المنطقة تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.

وحددت الوثيقة البناء في مستوطنة هار حوما على أراضي جبل أبوغنيم، جنوبي القدس، باعتباره الخط الأحمر الثالث، في حين أن الخط الأحمر الرابع هو خطط إسرائيل لنقل 12 ألف بدوي بغير إرادتهم من مناطق إقامتهم في القدس إلى بلدة جديدة في غور الأردن، شرقي الضفة الغربية. أما الخط الأحمر الخامس فهو تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى في القدس الشرقية.