حضور مشاهير كثيف كالمطر في عرض أزياء المصمم أوزغور ماسور

قدمت شركة مرسيدس بينز أسبوع الموضة في اسطنبول المعتادة على تقديمه كل عام،وشهد عرض أزياء المصمم التركي الشهير أوزغور ماسور حشد من المشاهير الأتراك وبالذات نجمات تركيا اللواتي تحدينّ المطر من أجله،وحباً به وبمجموعة أزيائه الجديدة التي عرضها في متحف كوتش التي حازت أعجابهن الشديد من الدقائق الأولى للعرض،وأبدت بعض النجمات رغبتها بارتداء بعضها حين تتاح لهن الفرصة،وأثار استخدام الكلاب الصغيرة بعرض الأزياء الشتوية ثناء الجميع بدون استثناء.ووصفت الصحافة حشد النجمات بقولها: حضور كثيف للنجمات كالمطر.



ومن النجمات الحاضرات كنّ: نبهات شهري الشهيرة بالسلطانة الأم في (حريم السلطان) الفائقة الأناقة بزيها الأبيض الذي حافظ على مستواها كأكثر نجمات تركيا أناقة حتى بعد وصولها للسبعين، وهازال كايا الشهيرة بفريحة،وصدف أفجي الشهيرة بميرنا التي رافقها زوجها كيفانش كاسابلي الشهير بجميل، و بيرين سات الشهيرة بفاطمة التي لفتت الأنظار بحضورها بطلة طبيعية بسيطة لارتدائها معطفاً وحذاء باللون الأسود،وبادة إيشيل الشهيرة ببانة حضرت بأناقة زرقاء رسمية كشفت زيادة وزنها بعد الإنجاب،وبورجو كارا الشهيرة بزينب،وخديجة أصلان الشهيرة ببلقيس هانم،وسيلين ديميراتار الشهيرة بنرمين،وحبيبة كيفانش تاتليتوغ السابقة ل 13 عام أزرا أكين الشهيرة بأيلول،وساريناي ساريكايا الشهيرة بنسيم التي تجاهلت الصحافة تماماً لاهتمامهم بمعرفة سبب إنفصالها عن زميلها الممثل شاتاي أولوسوي الشهير بأمير بعد علاقة عاطفية قصيرة إثر اشتراكهما معاً ببطولة الموسمين الأول والثاني من مسلسل (مد وجزر) .