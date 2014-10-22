كيف بدت النجمات في تصميمات Georges Hobeika؟

على ما يبدو أن النجمات لايكتفين من ارتداء أزياء المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة Georges Hobeika. ولمَ يفعلن طالما أن هذه التصميمات تجعلهن يبدون في أجمل إطلالاتهن وأكثرها رونقاً وفخامة؟! لذلك، نلاحظ أن عدداً من النجمات قد وقع اختيارهن على إبداعاته.

ومؤخراً، اختارت الممثلة الشقراء Julianne Huge تصميماً رائعاً بتوقيع المصمم حبيقة، عبارة عن Jumpsuit أبيض مكشوف الكتفين، مع حزام رفيع على الخصر. أما Hailee Steinfeld فقد بدت أنيقة بفستان أسود ذي قصة كلاسيكية. في حين تألقت Jennifer Morrison بفستان رومانسي باللون الزهري الدافئ من تصميمه. والممثلة Xu Qing اختارت فستاناً أزرق لاستلامها جائزة الـ Star-Moon في بيكين. Odeya Rush بدورها، بدت متوهجة بالأحمر وخاصة مع الورود التي زيّنت الفستان. أما Zhou Dongyu فاختارت إطلالة جمعت بين العصرية والكلاسيكية في تصميم مميّز من مجموعة جورج حبيقة. الممثلة الشابة Sarah Hyland اختارت إطلالة هادئة ناسبت سنها الصغيرة، عبارة عن سروال بأرجل عريضة وتوب مشكوكة وواسعة. و Jing Tian فضلت إطلالة بسيطة بالأبيض من توقيع المصمم.

لجورج حقيقة Georges Hobeika قدرة على فهم ذوق النجمات، اللواتي دائماً ما يظهرن بأجمل طلة في تصميماته. مارأيك بذلك؟ ومن تعتقدين أنها بدت الأجمل في خيارها؟

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