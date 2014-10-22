مصرع عامل بـ6 طلقات فى مشاجرة مع جيرانه للخلاف على قطعة أرض زراعية

لقى عامل زراعى بقرية كفر صناديد ،مصرعه على يد جيرانه عقب قيامهم بإطلاق وابل من الطلقات النارية عليه لخلافات على قطعة ارض زراعية .

وتلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث تلا ،يفيد بوجود جثة بقرية كفر صناديد ،وبالانتقال تبين وجود جثة لمدحت صالح فهمى 25 سنة عامل زراعى ،وشهرته فهمى سلامة، أعلى كوبرى باز داخل الأراضى الزراعية ؛ وتلاحظ وجود إصابات ناتجة عن طلقات نارية بالظهر والكتف وعثر بجانب الجثة على 6 فوارغ لطلقات اليه.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال والد المجنى عليه ،قرر بوجود خلافات بينه وبين جيرانه على قطعة ارض زراعية مساحتها 20 قيراط ،كائنة بذات الناحية صدر حكم قضائى بتسليمها الى المشكو فى حقهم ،وقام جيرانه بحرث الارض ليلاً محل التسليم لازالة العقبات القانونية فى التنفيذ ،وتوجه المجنى عليه الى الارض ليلاً فقام الطرف الثان باطلاق النار عليه واحداث إصابته التى أودت بحياته، جارى تحرير المحضر وتكثيف الجهود لضبط المتهمين والسلاح المستخدم .