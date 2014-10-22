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محلب: الاتفاق مع مكتب محاماة إنجليزي لصياغة التعاقد بين مصر والسودان وإثيوبيا

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محلب: الاتفاق مع مكتب محاماة إنجليزي لصياغة التعاقد بين مصر والسودان وإثيوبيا محلب: الاتفاق مع مكتب محاماة إنجليزي لصياغة التعاقد بين مصر والسودان وإثيوبيا

إبراهيم محلب – رئيس مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء اليوم الأربعاء اجتماعه الاسبوعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، حيث تم استعراض عدد من الملفات الأمنية والإجتماعية والاقتصادية والخارجية.

من ناحية أخرى، استعرض وزير الموارد المائية والري نتائج الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية الوطنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، والذي عقد بالقاهرة مؤخرا، بمشاركة وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، ووزير المياه والري والطاقة الإثيوبي.

حيث أشار وزير الموارد المائية والري المصري الى أن الاجتماع خلص الى الاتفاق على عدد من الخطوات المحددة لتناول ذلك الملف الهام، ومن ذلك الاتفاق على مكتب محاماة انجليزي يقوم بصياغة التعاقد بين الدول الثلاث والمكتب الاستشاري الدولي، والاتفاق على جدول محدد للخطوات التالية للمفاوضات بين الدول الثلاث والتي تسير بصورة إيجابية وتحرز تقدما ملحوظا.

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