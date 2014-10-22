تسمم 12 طالب بمدرسة سعيد البشتلي بالسويس بعد تناولهم وجبات فاسدة

استقبلت مستشفى السويس العام بالسويس منذ قليل 12 طفل من مدرسة سعيد البشتلي الابتدائية مصابين بالتسمم بعد تنازلهم وجبات غذائية فاسدة.

وقال مصدر طبي أن الطلاب تتراوح أعمارهم من 5 إلى 6 سنوات وجاري إسعافهم، موضحًا أن الطلاب من فصلين دراسيين بنفس المرحلة التعليمية.

وأشار إلى أنه حتي الأن لم يتأكدوا هل الوجبات ضمن الوجبات المدرسية التى توزع على الطلاب أم وجبات قام الطلاب بشرائها من داخل أو خارج المدرسة.

هذا وقد تم إخطار اللواء طارق الجزار مدير الأمن وعبد الحافظ وحيد مدير التعليم بالواقعة، وجاري تحرير محضر وإبلاغ النيابة لتولي التحقيقات.