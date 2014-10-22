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محافظ الأقصر يطالب بالمرور الدوري علي المدارس بعد إصابة 22 تلميذ بالغدة النكافية

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محافظ الأقصر يطالب بالمرور الدوري علي المدارس بعد إصابة 22 تلميذ بالغدة النكافية محافظ الأقصر يطالب بالمرور الدوري علي المدارس بعد إصابة 22 تلميذ بالغدة النكافية

كلف اللواء طارق سعد الدين ،محافظ الأقصر الدكتورة رقيه محمد مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالأقصر بتشكيل لجنة صحية برئاستها للمرور الدوري على مدارس المحافظة وذلك بعد ظهور 22 إصابة بمرض الغدة النكافية بمدرستين بالمحافظة .

من جانبه، قال الدكتور أحمد خضري مدير إدارة التأمين الصحي للطلاب بالأقصر أنه لا توجد بلاغات بإصابات جديدة بـ”الغدة النكافية ” حتى الآن .

وأضاف خضري”الغدة النكافية”عبارة عن ورم حميد من الأمراض الموسمية الطبيعية ولا يمثل أية خطورة علي التلاميذ مشيراً إلى إتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة ومنح التلاميذ أجازة منزلية للمصابين لضمان عدم إنتقال المرض إلى زملائهم.

وكانت إدارة التأمين الصحى للطلاب بالمحافظة قد أعلنت عن الإشتباه فى إصابة 22  تلميذا بالمرض منهم 16 بمدرسة الندافين بالعديسات و6 تلاميذ بمدرسة الدير الإبتدائية شرق إسنا.

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