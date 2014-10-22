استعدادات داخل مستشفى الراجحي الجامعي لإجراء أول عمليات لزراعة الكبد فى صعيد مصر

صرح الدكتور مصطفى حمد مدير مستشفى الراجحي للكبد بمستشفيات أسيوط الجامعية بأنه يجري حاليًا اتخاذ إجراءات موسعة داخل المستشفى تمهيدًا لإجراء عمليات لزراعة الكبد، وذلك لأول مرة فى صعيد مصر، وهو ما يأتي عقب إعلان اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة عن منح المستشفى الترخيص اللازم لذلك، والتى كانت قد أشادت بإمكانيات المستشفى واستيفائها لمعايير التقييم والتى تتضمن مستوى متقدم من التحكم فى العدوى والنظافة واحتوائها على أحدث المعدات والأجهزة الطبية.

وقد أوضح الدكتور حسين الأمير نائب مدير المستشفى أنه جاري التجهيزات على قدم وساق لاختيار الحالات الأولى لإجراء العملية خلال الفترة المقبلة، والتي من المقرر أن يقوم بها فريق طبي متميز تلقى تدريبات متطورة فى عدد من الدول المتقدمة في هذا المجال مثل اليابان، وكوريا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا أن الفريق الطبي يشمل أفضل العناصر في عدد من التخصصات تتضمن أمراض الكبد، والتخدير، والجراحة، والتحاليل.

من جانبه أكد الدكتور حسن صلاح نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية الطب على أهمية تلك الخطوة والتي من المقرر أن تخدم الآلاف من المرضى الذين يعانون من التليف الكبدي وفيروس “سي” فى محافظات الصعيد، مشددًا على اتباع المستشفى لكافة الإجراءات الصحية والقانونية المنظمة لمثل تلك العمليات، كما تم تشكيل لجنة أخلاقية برئاسته وبعضوية عدد من أساتذة كلية الطب والحقوق، وذلك ضمانًا لسير الإجراءات على النحو الأمثل، كما تقوم لجنة متخصصة لفحص استمارات المريض والمتبرع والتحاليل الطبية الخاصة وتوقيعهم على إقرارات لعرضها على اللجنة العليا.