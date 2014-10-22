بسبب الاحتيال الضريبي .. مصادرة ممتلكات كانافارو

(إفي): قام الشرطة المالية الإيطالية (الضريبية) يوم الأربعاء بمصادرة ممتلكات بقيمة 900 ألف يورو للاعب كرة القدم الإيطالي المعتزل فابيو كانافارو، لاتهامه بالاحتيال الضريبي من خلال إدارة شركة خاصة بتأجير السفن الفاخرة.

وصدر هذا الإجراء الاحترازي من قبل قاضي التحقيق في محكمة نابولي، بحسب ما قالته النيابة العامة في هذه المدينة الإيطالية في بيان لها.

وتحقق العدالة الإيطالية في وجود تدليس واحتيال متعلق بشركة "FD Service" التي يديرها كانافارو هو وزوجته، والمتخصصة في تأجير السفن الفاخرة.

تم اكتشاف هذه الجريمة المفترضة عام 2011 من قبل هيئة ضرائب نابولي بعد سلسلة من التحقيقات أجرتها النيابة العامة، والتي كشفت أن كانافارو وزوجته تهربا من دفع ضرائب كبيرة حول الوقود.

كما أشارت التحقيقات إلى أن كانافارو، الفائز بمونديال 2006 في ألمانيا مع منتخب بلاده ونجم يوفنتوس وريال مدريد السابق، تهرب من دفع ضرائب بقيمة مليون يورو في الفترة ما بين 2005 و2010.

ويبرز من بين الممتلكات التي تمت مصادرتها من كانافارو، عقارات بقيمة 650 ألف يورو ويخت تبلغ قيمته 180 ألف يورو.