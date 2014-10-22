موانئ البحر الأحمر تتخذ إجراءات عاجلة لاستقبال شحنة سيارات من دبي

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أنهم قاموا باتخاذ إجراءات عاجلة لإستقبال شحنة سيارات قادمة من دبي بموصفات جديدة على مصر.

وقال عبد الرحيم مصطفى ،المتحدث الرسمى للهيئة إنه تم فور العلم بوصول شحنة 150 سيارة قادمة من دبى بها تغيير فى المواصفات الفنية للسيارات حيث أن عجلة القيادة فى اتجاه اليمين و تسرب بعض المعلومات عن احتمال وجود مادة مشعة بالشحنة تم التنسيق مع إدارة جمارك بورتوفيق لفحص الشحنة .

وأضاف فى تصريحات صحفية أن جاد عساف رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس والسخنة أصدر تعليمات عاجلة بتشكيل لجنة من إدارة المرور المركزية بالقاهرة للحضور لميناء بورتوفيق و عمل فحص كامل للشحنة .

وتم اخطار الطاقة الذرية بإحضار لجنة معاينة للكشف عن مدى صحة وجود مواد مشعة بالشحنة من عدمه و على ضوء تقارير اللجان يتم التعامل مع الشحنة و اتخاذ خطوات عاجلة لمنع دخولها للبلاد أو التأثير على العاملين بالميناء .