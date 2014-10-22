“الأحوال المدنية” تمدد أعمالها بنيويورك لمدة 3 أيام لاستخراج بطاقات الرقم القومى

قررت لجنة مصلحة الأحوال المدنية بعد زيارة إلي القنصلية العامة في نيويورك لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين المصريين المقيمين بالولايات المتحدة، تمديد فترة الزيارة لثلاثة أيام اضافية وذلك في إطار التسهيل علي المواطنين بالخارج.

وذكرت الخارجية فى بيان اليوم الاربعاء انه من المقرر ان ينهى وفد الأحوال المدنية زيارته إلى نيويورك بعد غد الجمعة.

وكان اليوم الأول للزيارة قد شهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين بشكل غير مسبوق داخل مقر القنصلية وخارجها مما أدي إلي استمرار ساعات العمل بالقنصلية إلي ما بعد الرابعة صباحاً لاستيعاب كل المواطنين.

ا ش ا