هل أساءت صورة إليسا لإطلالتها الجميلة ؟

نشرت إليسا مؤخراً صورة مفاجئة جداً. لم يكن وجهها بشكله الطبيعي، حتى أن مكياجها لم ينجح في إخفاء العيوب. وبدت عيناها متعبتين. لكنّ الأغرب كان شكل وجهها الذي أظهر ذقناً مزدوجاً.

هل زيادة وزنها جعلت وجهها يبدو مستديراً؟ أم أنها فقط مشكلة مكياج خاطئ ؟

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الذقن المتدلي مشكلة تعاني منها غالبية النساء، وهي تظهر تحديداً في الصور. هناك العديد من الطرق للتخلص من الذقن المزدوج، قد تكون من خلال استعمال الكريمات الخاصة، وتمارين الوجه اليومية، إضافة إلى العلاجات الجذرية كشدّ الوجه وإزالة الدهون.

موقع "سيدتي نت" يكشف لك خطوات بسيطة وسهلة لإخفاء الذقن المزدوج بالمكياج:

وضع المكياج بطريقة مخادعة

استخدمي كريم الأساس والبودرة عبر اللعب على الضوء والظل، ما سيجعل وجهك يبدو ممدوداً. هذه التقنية تعرف ب "الكونتورينغ": اختاري كريم أساس من لون بشرتك وضعيه على كامل وجهك، ثم حاولي أن تكثري منه على منطقة الوجنتين. بالانتقال إلى بودرة الخدود، اختاريها بلون أغمق من لون بشرتك بدرجتين، وارسمي بالفرشاة خطاً على طول الوجنتين وتحت الذقن. قبل الانتهاء، ضعي القليل من البودرة بشكل فضفاض على عظام الخد.

ننصحك بالتركيز على المنطقة العلوية من الوجه أي العيون، وذلك باستخدام مكياج أكثر وضوحاً، على أن تختلف قوته بين الليل والنهار. أما بالنسبة لأحمر الشفاه، فيفضّل ألا يكون لامعاً كي لا يلفت الانتباه إلى المنطقة السفلى من الوجه.

ولتسريحة الشعر أيضاً دور في إخفاء الذقن المزدوج. إذا كان شعرك طويلاً، اعتمدي التسريحة المتدرجة. وهذا كفيل بنقل الانتباه من الذقن المزدوج إلى الشعر المتدرج. أما إذا كان شعرك قصيراً، فتأكدي من أنك لن تصلي إلى الذقن كي لا تخاطري بتعزيز مظهر وجهك الدائري. للوجه الطويل، ننصحك باعتماد التسريحة التي تصل إلى فوق الفك للتركيز على العيون وعلى عظام الخد.

هذه الخطوات البسيطة تساعدك على تبديل مظهرك ككل، والحصول على صور جميلة بوجه جذاب.

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