التشكيل - مفاجأة الإسماعيلي أساسيا والحضري في الحراسة أمام الأهلي

يدفع البرازيلي ريكاردو المدير الفني لنادي الإسماعيلي بالبرازيلي ألكسندرو أساسيا مع الدراويش أمام الأهلي في الدوري المصري بعد النجاح في قيد اللاعب يوم الثلاثاء.

وكانت تدخلات من رئيس اتحاد كرة القدم جمال علام وقيادات في الجبلاية قد ساهمت في تراجع أحمد مجاهد رئيس لجنة شؤون اللاعبين عن رفضه قيد اللاعب ألكسندرو.

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ونجحت مساعي الدراويش في قيد اللاعب ليبدأ ولأول مرة مع الإسماعيلي في الدوري المصري، وأمام الأهلي.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الأهلي في قمة الجولة الخامسة من الدوري المصري على ملعب الجونة.

تعرف على تشكيل الأهلي

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن عشر برصيد نقطتين بعد خصم 6 نقاط من رصيده بسبب عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم، بينما يأتي الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط من مباراتين.

التشكيل:

حراسة المرمى: عصام الحضري

الدفاع: كريم الضو، شوقي السعيد، أحمد العش، أحمد سمير فرج

الوسط: عمرو السولية، ألكسندرو، محمود عبد العزيز، حسني عبد ربه

الهجوم: جون أنطوي، كليتشي.