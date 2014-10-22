أخبار عاجلة

الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى -
هكذا يتم اختراق الفيس بوك واستخراج كلمة السر -
موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
عضو «الشئون العربية» عن هجوم «خان شيخون» بسوريا: «لا يُرضي عدوًا ولا حبيبًا» -
فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

التشكيل - مفاجأة الإسماعيلي أساسيا والحضري في الحراسة أمام الأهلي

Google+ Print
التشكيل - مفاجأة الإسماعيلي أساسيا والحضري في الحراسة أمام الأهلي التشكيل - مفاجأة الإسماعيلي أساسيا والحضري في الحراسة أمام الأهلي

يدفع البرازيلي ريكاردو المدير الفني لنادي الإسماعيلي بالبرازيلي ألكسندرو أساسيا مع الدراويش أمام الأهلي في الدوري المصري بعد النجاح في قيد اللاعب يوم الثلاثاء.

وكانت تدخلات من رئيس اتحاد كرة القدم جمال علام وقيادات في الجبلاية قد ساهمت في تراجع أحمد مجاهد رئيس لجنة شؤون اللاعبين عن رفضه قيد اللاعب ألكسندرو.

طالع - ألكسندرو.. مفاجأة الإسماعيلي للأهلي

ونجحت مساعي الدراويش في قيد اللاعب ليبدأ ولأول مرة مع الإسماعيلي في الدوري المصري، وأمام الأهلي.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الأهلي في قمة الجولة الخامسة من الدوري المصري على ملعب الجونة.

تعرف على تشكيل الأهلي

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن عشر برصيد نقطتين بعد خصم 6 نقاط من رصيده بسبب عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم، بينما يأتي الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط من مباراتين.

التشكيل:

حراسة المرمى: عصام الحضري

الدفاع: كريم الضو، شوقي السعيد، أحمد العش، أحمد سمير فرج

الوسط: عمرو السولية، ألكسندرو، محمود عبد العزيز، حسني عبد ربه

الهجوم: جون أنطوي، كليتشي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع