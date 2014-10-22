رئيس شركة توليد الطاقة بالجاذبية الأرضية: تلقينا عروض من تايلاند والأردن واليمن

قال المهندس تامر الباشا رئيس مجلس إدارة الشركة صاحبة اختراع وتنفيذ اول محطة فى العالم لتوليد الكهرباء تعمل بالجاذبية الأرضية “الحركة المغناطيسية “ان الشركة تلقت عروضاً من 8 شركات من 3 دول هى تايلاند والاردن واليمن.

وأضاف الباشا ان الشركة أبلغت الشركات صاحبة العروض بأنها لن توقع على العقود حالياً لأن الأهم الآن تغطية احتياجات مصر اولا ، ليس فقط لحل ازمة انقطاع الكهرباء بل من أجل زيادة الاستثمارات والتنمية فى مصر.

كانت الشركة قد بدأت ، يوم الإثنين الماضى ، التشغيل الفعلى لهذه المحطة فى جامعة النهضة ببنى سويف حيث تولد هذه المحطة 2 ميجا بما يغطى كافة مبانى الجامعة.

وأشار المهندس تامر الباشا ان مصر سوف تصبح مصدرة للتكنولوجيا ، مؤكداً استعدادهم امداد المصانع ذات الطبيعة الكثيفة فى استهلاك الكهرباء بهذا الاختراع منهم مصانع الحديد والصلب والبتروكيماويات من أجل تقدم ورقى مصر ، مشيراً ان المحطه لاتستخدم مساحة كبيرة وتكلفة الطاقة فيها أقل بكثير من تكلفة الطاقة بالطرق التقليدية الحالية”.

وأضاف الباشا ان الاختراع تم تسجيله رسمياً في ” الويبو “بسويسرا ، وهو أكبر مركز فى العالم لحماية الملكية الفكرية وهو ما يتيح لشركتنا حق الملكية الفكرية لهذا الاختراع لمدة 20 عاماً.

وأكد انه سيتم خلال شهرين عقد مؤتمر علمى كبير بحضور العلماء وعلى رأسهم العالم الكبير الدكتور أحمد زويل للإعلان عن كافة التفاصيل العلمية ، وسيعقد هذا المؤتمر فى مدينة زويل ، كما سيتم الاعلان خلال هذا المؤتمر عن خطة التطوير العلمى لهذا الاختراع ، بحضور علماء مصريون وعرب ودوليون وشخصيات بارزة.