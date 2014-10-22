أخبار عاجلة

موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
عضو «الشئون العربية» عن هجوم «خان شيخون» بسوريا: «لا يُرضي عدوًا ولا حبيبًا» -
فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير -
بالطبل والمزمار.. «الإسكان» تسلم شقق «السماكين» على كورنيش سوهاج -
«الري»: 45.5 مليون جنيه تكلفة الاستعداد لموسم الصيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رئيس شركة توليد الطاقة بالجاذبية الأرضية: تلقينا عروض من تايلاند والأردن واليمن

Google+ Print
رئيس شركة توليد الطاقة بالجاذبية الأرضية: تلقينا عروض من تايلاند والأردن واليمن رئيس شركة توليد الطاقة بالجاذبية الأرضية: تلقينا عروض من تايلاند والأردن واليمن

المهندس تامر الباشا رئيس مجلس ادارة الشركة

قال المهندس تامر الباشا رئيس مجلس إدارة الشركة صاحبة اختراع وتنفيذ اول محطة فى العالم لتوليد الكهرباء تعمل بالجاذبية الأرضية “الحركة المغناطيسية “ان الشركة تلقت عروضاً من 8 شركات من 3 دول هى تايلاند والاردن واليمن.

وأضاف الباشا ان الشركة أبلغت الشركات صاحبة العروض بأنها لن توقع على العقود حالياً لأن الأهم الآن تغطية احتياجات اولا ، ليس فقط لحل ازمة انقطاع الكهرباء بل من أجل زيادة الاستثمارات والتنمية فى مصر.

كانت الشركة قد بدأت ، يوم الإثنين الماضى ، التشغيل الفعلى لهذه المحطة فى جامعة النهضة ببنى سويف حيث تولد هذه المحطة 2 ميجا بما يغطى كافة مبانى الجامعة.

وأشار المهندس تامر الباشا ان مصر سوف تصبح مصدرة للتكنولوجيا ، مؤكداً استعدادهم امداد المصانع ذات الطبيعة الكثيفة فى استهلاك الكهرباء بهذا الاختراع منهم مصانع الحديد والصلب والبتروكيماويات من أجل تقدم ورقى مصر ، مشيراً ان المحطه لاتستخدم مساحة كبيرة وتكلفة الطاقة فيها أقل بكثير من تكلفة الطاقة بالطرق التقليدية الحالية”.

وأضاف الباشا ان الاختراع تم تسجيله رسمياً في ” الويبو “بسويسرا ، وهو أكبر مركز فى العالم لحماية الملكية الفكرية وهو ما يتيح لشركتنا حق الملكية الفكرية لهذا الاختراع لمدة 20 عاماً.

وأكد انه سيتم خلال شهرين عقد مؤتمر علمى كبير بحضور العلماء وعلى رأسهم العالم الكبير الدكتور أحمد زويل للإعلان عن كافة التفاصيل العلمية ، وسيعقد هذا المؤتمر فى مدينة زويل ، كما سيتم الاعلان خلال هذا المؤتمر عن خطة التطوير العلمى لهذا الاختراع ، بحضور علماء مصريون وعرب ودوليون وشخصيات بارزة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب

«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب

فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة

فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية