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بالفيديو - مرتضى: زامورا ليس رمزا .. ولن أتحدث عن لعب ' القمار ' في الزمالك

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بالفيديو - مرتضى: زامورا ليس رمزا .. ولن أتحدث عن لعب ' القمار ' في الزمالك بالفيديو - مرتضى: زامورا ليس رمزا .. ولن أتحدث عن لعب ' القمار ' في الزمالك

واصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجومه على من يعترض على تحويل ملعب حلمي زامورا إلى مول تجاري بنظام حق الانتفاع.

وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "لا أريد أن أخوض في الحديث عن الأموات، وأشخاص رحلوا عن دنيانا".

وأضاف: "ولكن هناك من كان يقضي يومه بالكامل بنادي الزمالك في لعب القمار، ومبادلة الأموال مع اللاعبين".

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وتابع: "وضعت شرطًا واضحًا بأنني لن أسلم أرض النادي إلا بمجرد البدء في إنشاء ملعب للنادي في 6 أكتوبر بسعة 60 ألف متفرج".

وأتم: "لن ألتفت لمن يعترض على هذا المشروع، والأهم بالنسبة لي أنني لم أنتفع منه ماليًا أو أحصل على عمولات".

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فيديو اليوم السابع

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