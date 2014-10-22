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حمودي والنني جاهزان لاستقبال هدية من ريال مدريد

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حمودي والنني جاهزان لاستقبال هدية من ريال مدريد حمودي والنني جاهزان لاستقبال هدية من ريال مدريد

تزايدت احتمالات مشاركة الثنائي المصري أحمد حمودي جناح بازل ومحمد النني لاعب الوسط بشكل أساسي في مواجهة رازجراد لودوجوريتس في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويأتي ذلك في ظل الغيابات الكثيرة التي ضربت خط دفاع ووسط بازل سواء من إيقافات أو إصابات.

فيغيب مارسيلو دياز لاعب الوسط للإيقاف، بينما يبتعد إيفان إيفانوف للإصابة في الركبة.

وهناك شكوك حول مشاركة فابيان شار وبيهراج سافاري، وقلة عدد اللاعبين يدفع باولو سوزا المدير الفني لبازل لإشراك نجميه الجاهزين .. النني وحمودي.

 

سوزا يقول في المؤتمر الصحفي: "نحتاج للروح القتالية لدى اللاعبين، وسنعمل دائما من أجل الفوز داخل الملعب".

واعتمد سوزا على الثنائي المصري محمد النني وحمودي بشكل أساسي في مواجهتي ريال مدريد وليفربول.

هدية ريال مدريد

بازل انتصر على ليفربول في الجولة الثانية وخسر 5-1 أمام ريال مدريد في افتتاح مبارياته بدوري الأبطال بالمجموعة الثانية.

 

رازجراد البلغاري يحتل قاع المجموعة بعد خسارته أمام ريال مدريد وليفربول بنفس النتيجة 2-1.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول في نفس توقيت مواجهة بازل مع رازجراد لودوجوريتس.

بازل الذي يحتل وصافة المجموعة متفوقا على ليفربول في المواجهات المباشرة برصيد ثلاث نقاط، ينتظر أن يحقق ريال مدريد نتيجة إيجابية على ملعب أنفيلد من أجل الانفراد بالوصافة بعد انتهاء الدور الأول في حال فوزه على بطل بلغاريا.

فوز ريال مدريد يجعله في صدارة المجموعة الثانية، وأي نتيجة إيجابية لبازل خارج ملعبه ستصعد به للانفراد بالوصافة.

فرصة بازل متاحة في الجولة الرابعة أيضا، إذ يستضيف رازجراد على ملعبه بينما يخرج ليفربول لمواجهة ريال مدريد في سنتياجو برنابيو.

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