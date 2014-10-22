طرح 8 آلاف مقبرة في القاهرة بـ73 ألف جنيه لأسبقية الحجز

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الخميس، 8 آلاف مقبرة جاهزة، بمدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، كمرحلة أولى بمساحة 40 م2 بنظام حق الانتفاع، على أن يكون التخصيص بأسبقية الحجز.

وقال المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية، إن كراسة الشروط والمواصفات ستكون متاحة بجميع فروع بنك التعمير والإسكان نظير سداد مبلغ (200 جنيه) اعتباراً من الأحد 2 نوفمبر المقبل.

وأضاف أن الراغبين في الحجز سيقدمون استمارة بيانات الحجز خلال الفترة من 10 نوفمبر إلى 11 ديسمبر المقبل، من الساعة الثالثة وحتى السادسة مساءً، بجميع فروع بنك التعمير والإسكان (ويحظر التعامل مع أي جهات أو أفراد خارج البنك)، مشيرا إلى أن قيمة المقبرة تبلغ 68 ألف جنيه، بخلاف مبلغ 5 آلاف جنيه كوديعة.

وأوضح «فرحات» أن طريقة السداد ستكون بسداد مبلغ 30 ألف جنيه، كدفعة حجز، ثم يتم سداد مبلغ 38 ألف جنيه، كباقي قيمة المقبرة عند الاستلام، وكذا مبلغ 5 آلاف جنيه قيمة وديعة للصرف من عائد على أعمال الصيانة والحراسة.

ولفت نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية إلى أنه سيتم التخصيص بأسبقية سداد مقدم الحجز ويشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصاً طبيعياً (مواطنًا مصري الجنسية) وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة) ومن قاطني المدينة ولا يمتلك مقبرة، بجانب شروط أخرى طبقاً للوارد بكراسة الشروط.