مسيرة لطالبات «إخوان الأزهر»: «أين علياء طارق السيد؟»

نظمت العشرات من طالبات جماعة الإخوان المسلمين بجامعة الأزهر بفرع البنات بمدينة نصر مسيرة، الأربعاء، انطلقت من شارعي يوسف عباس ومصطفى النحاس، تنديدا بما وصفنه اختطاف زميلتهن الطالبة علياء طارق السيد من جانب قوات الأمن، ظهر الاثنين الماضي، مع اثنتين من زميلاتها، واللتين تم الإفراج عنهما دون علياء.

ورفعت الطالبات «شارات رابعة» ولافتات مدونا عليها «أين علياء طارق السيد؟!»، و«أحرار الأزهر خط أحمر»، و«علياء فين يا شيخ الأزهر؟»، مرددين الهتافات المنددة بالشرطة.

الجدير بالذكر أن «المصري اليوم» رصدت خلال تغطيتها تظاهرات الجامعة قيام قوات الأمن بالقبض على ثلاث طالبات بفرع البنات، وهن: زينب حسين عبدالعزيز، ومنة الله طه منصور، وعلياء طارق السيد.