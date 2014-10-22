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نيمار: ميسي أفضل من الجميع

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نيمار: ميسي أفضل من الجميع نيمار: ميسي أفضل من الجميع

(إفي): أكد البرازيلي نيمار لاعب برشلونة الإسباني أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، زميله في الفريق أفضل من الجميع، وذلك بعد الفوز على أياكس أمستردام الهولندي في ثالث جولات المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا (3-1).

وقال نيمار، في تصريحات صحفية عقب المباراة، "لدينا رغبة كبيرة في خوض مباراة السبت" المقبل أمام ريال مدريد الإسباني في الكلاسيكو بتاسع جولات الدوري الإسباني.

وأوضح "لابد من الاستراحة الآن، وسنكون جاهزين لخوض المباراة"، التي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل النادي الملكي.

وعن تفاهمه مع النجم الأرجنتيني، الذي سجل هدفا وصنع آخر حمل توقيع نيمار، أشار "نقوم بذلك لمساعدة فريقنا بتسجيل الأهداف، وصناعتها. ميسي هو الأفضل، يفكر سريعا. هو أفضل من الجميع. قدم الفريق مباراة جيدة".

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