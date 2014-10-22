لويس إنريكي: لم نتأثر بالكلاسيكو المرتقب

(إفي): أكد لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، أن لاعبيه لم يفكروا في الكلاسيكو المرتقب في تاسع جولات الدوري الإسباني.

في رده على تفسيرات البعض لانخفاض مستوى الفريق الكتالوني في الدقائق العشر الأخيرة من مواجهة أياكس أمستردام الهولندي في ثالث جولات المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت لصالح البرسا (3-1).

وتعليقا على تغيير ليونيل ميسي ونيمار وأندريس إنييستا خلال اللقاء، أشار إنريكي في مؤتمر صحفي عقب المباراة، إلى أنه كان يرغب في إراحة اللاعبين الثلاثة قبل الكلاسيكو المقرر السبت المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو- معقل ريال مدريد- وذلك بعد التقدم في النتيجة بهدفين نظيفين.

وأكد: "كنت أعتزم تغيير اللاعبين إذا تحققت النتيجة المرجوة. أحاول اتخاذ قرارات ايجابية لصالح الفريق".

وأوضح أن فريقه حقق فوزا مستحقا على أياكس، رغم الدقائق العشر الأخيرة التي خرج فيها اللقاء عن سيطرته.

وأضاف: "في الشوط الأول كانت لنا الأفضلية بفارق كبير، ولكن نظرا لعدم حسم المباراة كان من الممكن أن يعود المنافس إلى أجواء اللقاء، ولكنها كانت عشر دقائق فحسب"، التي انخفض فيها مستوى الفريق الكتالوني".

وتابع: "لم يفكر اللاعبون في الريال قبل الأوان. فقدنا الكرة مما أدى إلى خروج اللقاء عن السيطرة. كان من الممكن أن نزيد من نسبة استحواذنا على الكرة خلال الشوط الثاني، ولكن المنافس قادر على صناعة الفرص".