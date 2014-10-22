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من هو سولانكي.. الصغير الذي حرم المصريين من مشاهدة صلاح

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من هو سولانكي.. الصغير الذي حرم المصريين من مشاهدة صلاح من هو سولانكي.. الصغير الذي حرم المصريين من مشاهدة صلاح

- هو مش هينزل صلاح؟

- أهو نزل واحد مش عارفين اسمه ايه.. صلاح مش هينزل كده..

دومينيك سولانكي هو اللاعب الذي لم يعرف المصريون إسمه، ليحرمهم من متابعة نجمهم محمد صلاح في مباراة تشيسلي وماريبور السلوفيني والتي حسمها البلوز بسداسية في سهرة الثلاثاء.

دومينيك أيوديل سولانكي ميتشيل.. ولد يوم 14 سبتمبر 1997 لأبوين من أصل نيجيري.. انضم لأكاديمية تشيلسي وهو في السابعة من عمره، وتدرج في صفوف الأكاديمية ثم فرق الناشئين بتشيلسي.

في الموسم الماضي سجل سولانكي هاتريك في أول مباراة له مع فريق تشيسلي تحت 18 سنة، وأتبعه بهاتريك ثان في المباراة الثانية. أنهى سولانكي دوري تحت 18 سنة مسجلاً 20 هدفاً في 25 مباراة لينال استدعاء جوزيه مورينيو للمران مع الفريق الأول.

وفي مايو الماضي قاد سولانكي منتخب انجلترا للناشئين تحت 17 سنة للفوز ببطولة الأمم الأوروبية مسجلاً 4 أهداف في 4 مباريات من بينها هدف الفوز على البرتغال في نصف النهائي، وهدف في المباراة النهائية التي حسمتها انجلترا على هولندا بركلات الترجيح، ليتوج أيضاً بلقب هداف البطولة مناصفة مع الهولندي ياري شورمان.

في المجمل خاض سولانكي 14 مباراة مع منتخب انجلترا للناشئين سجل خلالها 11 هدفاً، كما سجل هدفاً في أول مباراة له مع منتخب انجلترا تحت 18 عاماً.

قبل بداية الموسم الحالي ذكر مورينيو في حوار له مع موقع تشيلسي الرسمي أنه لو لم يصبح سولانكي أساسياً بمنتخب انجلترا الأول خلال توليه مسئولية البلوز فسيعتبر أن ذلك مسئوليته شخصياً.

مورينيو خص بالذكر سولانكي مع الثلاثي لويس بيكر وإيزي براون وجيريمي بوجا وقال أنه سيكون مسئولاً عنهم طوال الموسم رغم ارتباطهم بفرق الناشئين لأنه يعرف أنهم قادرون على اللعب لفريق تشيلسي الأول.

سولانكي دخل قائمة تشيلسي لمباراة كريستال بالاس الماضية في الدوري في ظل غياب دييجو كوستا للإصابة، قبل أن يسجل ظهوره الأول مساء الثلاثاء أمام ماريبور بدخوله في الدقيقة 73 ليكتب الصفحة الأولى في مشواره مع البلوز.

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