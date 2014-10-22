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كندا ترفع مستوى التهديد الإرهابي بسبب «ثرثرة» «داعش» و«القاعدة»

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كندا ترفع مستوى التهديد الإرهابي بسبب «ثرثرة» «داعش» و«القاعدة» كندا ترفع مستوى التهديد الإرهابي بسبب «ثرثرة» «داعش» و«القاعدة»

قال مسؤول حكومي كندي، الثلاثاء، إن بلاده رفعت مستوى التهديد الإرهابي من منخفض إلى متوسط بسبب زيادة «ثرثرة» جماعات متطرفة مثل «داعش» تنظيم «القاعدة».

وقال جان كريستوف دي لو رو المتحدث باسم وزير السلامة العامة، ستيفن بلاني: «ليس هذا (رفع مستوى التهديد) نتيجة لتهديد معين».

كان رجل كندي يعتقد انه متشدد دهس جنديين 2 في كيبيك يومالاثنين مما أسفر عن مقتل أحدهما.

وقال دي لو رو إن مستوى التهديد الإرهابي الجديد يعني أن أجهزة المخابرات الكندية «أشارت إلى فرد أو جماعة داخل كندا أو خارجها لديها النية والقدرة على ارتكاب عمل إرهابي».

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