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الإفراج عن مدون فيتنامي وترحليه إلى أمريكا

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الإفراج عن مدون فيتنامي وترحليه إلى أمريكا الإفراج عن مدون فيتنامي وترحليه إلى أمريكا

أفرجت الشرطة الفيتنامية، الأربعاء، عن نجوين فان هاي، أحد المدونين السياسيين البارزين، ورحلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحسب ما ذكرته زوجته.

وقالت دونج ثاي، الزوجة السابقة لهاي: «تلقى ابني رسالة من دبلوماسي أجنبي تفيد بأنه تم إطلاق سراح هاى، وأنه في طريقه إلى المطار للسفر إلى أمريكا. لم تكن لدينا فرصة لرؤيته».
>وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن نبأ سفر هاى إلى الولايات المتحدة.

ويعد هاى، الذي كان يكتب تحت اسم ديو كاى، مؤسس نادى الصحفيين الأحرار. وقد تناول عدة قضايا سياسية حساسة تشمل الفساد والنزاعات الإقليمية بين فيتنام والصين.
>يذكر أن هاي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 12 عاما في عام 2012 لقيامه بشن «دعاية ضد الدولة».

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