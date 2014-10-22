توقيف ثلاث فتيات أمريكيات في فرانكفورت للاشتباه في سعيهن للانضمام لداعش

أوقفت السلطات 3 فتيات أمريكيات في فرانكفورت وتم ترحيلهن إلى بلدهن وسط تكهنات بأنهن كن يعتزمن السفر للانضمام إلى مسلحي تنظيم «داعش» في الشرق الأوسط.

وتم إرسال الفتيات إلى أسرهن في دنفر وكولورادو مطلع الأسبوع، بحسب ما ذكرته متحدثة باسم مكتب التحقيقات الاتحادي (إف. بي. آي) في واشنطن.

>وذكرت صحيفة «دنفر بوست» إن اثنتين من الفتيات شقيقتان من أصل صومالي (15 و17 عاما) والثالثة (16 عاما) من أصل سوداني.

>وقال متحدث باسم الأسرة الصومالية للصحيفة إن الفتاتين قامتا بشراء تذاكرهن بأنفسهن، لكنه لم يرد على تساؤلات إعلامية حول اعتزامهن السفر عبر تركيا للانضمام إلى مقاتلي داعش في شمال سوريا.

>وقالت إحدي الشقيقتين للسلطات الألمانية إنهن كن يعتزمن التوجه إلى تركيا للدراسة، بحسب تقرير لإذاعة صوت أمريكا مطلع الأسبوع. وينظر خبراء مكافحة الإرهاب إلى تركيا كنقطة عبور للذين ينضمون إلى الجماعات الجهادية في الشرق الأوسط.

>وتم إعلان الفتيات على أنهن مفقودات بعدما تركن المدرسة الجمعة. وتم إخطار والد الفتاة السودانية بهذا الأمر من خلال مكالمة هاتفية من المدرسة، وقالت الأسرة الأخرى للشرطة إن جوازي السفر للفتاتين وألفي دولار قد فقدوا.