بالصور… أسوأ 10 مطارات فى العالم .. و«مطار جدة» يحتل المرتبة الثانية

أصدر موقع السفر” الدليل للنوم في المطارات” “ذا غايد تو سليبينغ إن إيربورتس” قائمة بأسوأ وأفضل محطات الطيران في العالم.

واحتل مطار بنظير بوتو في العاصمة بالكستانية إسلام آباد، مرتبة أسوأ مطار في العالم، حيث اشتكى أحد المسافرين من الباعة المتجولين وسائقي التاكسي ذوي السلوك الفظ والعنيف، واصفين المطار بأنه أشبه ما يكون بالسجن المركزي.

وجاء مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة السعودية، في المرتبة الثانية، وخصوصاً أنه أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، بحسب موقع CNN .

واحتل المرتبة الثالثة، مطار نيبال كاتماندو تريبهوفان الدولي، يليه مطار مانيلا في المرتبة الرابعة، ومطار “تاشكينيت” الدولي في أوزباكستان في المرتبة الخامسة.

4 مطارات أوروربية منخفضة التكلفة

وجاء في القائمة أربعة مطارات أوروربية منخفضة التكلفة، منها مطار “باريس بوفيه تيل” في فرنسا في المرتبة السادسة.

واحتل مطار “فرانكفورت هان” في ألمانيا المرتبة السابعة، يليه مطار “بيرغامو أوريو ألسيريو” في ايطاليا في المرتبة الثامنة، ومطار “تيغيل” في العاصمة الألمانية برلين في المرتبة التاسعة.

ومطار أمريكى يتزيل القائمة

وفي المرتبة العاشرة مطار “لاجوارديا” في مدينة نيويورك الأمريكية و هو المطار الأمريكي الوحيد في القائمة.

وتجدر الإشارة، إلى أن مطار “مانيلا نينوي أكوينو” والذي صنف بأنه أسوأ مطار على الإطلاق لثلاث سنوات على التوالي، احتل المرتبة الرابعة بعد تحسن ملحوظ بسبب افتتاح محطة المسافرين رقم 3.

جدير بالذكر أن موقع “دليل النوم في المطارات”، لا يقوم بتقييم المطارات وفقًا للقدرة على النوم أو أخذ غفوة قصيرة، فقد طُلِب من قراء الموقع أن يقيموا وسائل الراحة والرفاهية والنظافة وخدمة العملاء.

ترجمة : آية المرسى