الحزب الحاكم بتركيا ينفي توجه الحكومة لانتخابات برلمانية مبكرة

نفت بيلما ستر، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي ، كافة ما وصفته بـ “المزاعم” التي انتشرت في الآونة الأخيرة حول توجه الحكومة التركية لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

ونقل الموقع الإليكتروني لصحيفة صباح التركية الموالية للحزب الحاكم اليوم الأربعاء عن ستر قولها في تصريحات صحفية إن الحكومة لم تتخذ مسبقا على مدار 12 عاما أي قرار بالتوجه لانتخابات مبكرة، مؤكدة أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستجري في شهر يونيو 2015 كما ينص الدستور.

وأضافت ستر إن الحكومة وضعت جدول أعمال تركيا والظروف المناخية والأنشطة التشريعية والعطلات المدرسية في عين الاعتبار، ولذا لا يمكن تغيير موعد الانتخابات البرلمانية كما تردد مؤخرا.

كانت صحيفة “راديكال” التركية قد ذكرت منذ أيام أن حكومة العدالة والتنمية التركية تعتزم إجراء عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة في إبريل 2015 بعد أن كان من المقرر إجراؤها في يونيو من نفس العام.

أ ش أ