“المجتمعات العمرانية” تطرح 8000 مقبرة جاهزة بمدينتى 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، غداً الخميس، 8000 مقبرة جاهزة، بمدينتى 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، كمرحلة أولى بمساحة “40م2″ للمقبرة بنظام حق الانتفاع، على أن يكون التخصيص بأسبقية الحجز.

وقال المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، “إن كراسة الشروط والمواصفات ستكون متاحة بجميع فروع بنك التعمير والإسكان نظير سداد مبلغ 200 جنيه اعتبارًا من يوم 2 نوفمبر المقبل.

وأضاف فرحات، أن الراغبين فى الحجز، سيقدموا استمارة بيانات الحجز الواردة بكراسة شروط الطرح الصادرة من بنك التعمير والإسكان، لحجز المقبرة، خلال الفترة من 10 نوفمبر إلى 11 ديسمبر المقبلين، من الساعة الثالثة وحتى السادسة مساءً، بجميع فروع بنك التعمير والإسكان، ويحظر التعامل مع أى جهات أو أفراد خارج البنك.

وأشار فرحات، إلى أن قيمة المقبرة تبلغ 68 ألف جنيه، بخلاف مبلغ 5000 جنيه كوديعة ، وأوضح أن طريقة السداد، ستكون بسداد مبلغ 30 ألف جنيه، كدفعة حجز، ثم يتم سداد مبلغ 38 ألف جنيه، كباقى قيمة المقبرة عند الاستلام، وكذا مبلغ 5 الآف جنيه قيمة وديعة للصرف من عائد على أعمال الصيانة والحراسة.

ولفت نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إلى أنه سيتم التخصيص بأسبقية سداد مقدم الحجز ويشترط فى المتقدم لحجز المقبرة، أن يكون شخصًا طبيعيًا “مواطن مصرى الجنسية”، وليس شخصًا معنويًا “شركة أو مؤسسة” ومن قاطنى المدينة ولا يمتلك مقبرة، بجانب شروط أخرى طبقًا للوارد بكراسة الشروط، والمعلومات الكاملة عن تفاصيل ومواقع القطع المطروحة عبر الموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية، www.newcities.gov.eg