بالأسماء.. السجن المشدد من المؤبد لـ7 سنوات لـ26 متهم في قضية “خلية مدينة نصر”

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة بمعاقبه المتهمين في قضية “خلية مدينة نصر الإرهابية” والمتهم فيها 26 متهما ، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

حكمت المحكمة ، حضورياً ، بمعاقبة كلأ من المتهمين طارق طه عبد السلام ، ومحمد جمال الكاشف ، وعادل عوض شحته ، و بسام ابراهيم ، وهيثم السيد ، ورامي محمد الملاح ، ونبيل محمد عبد المنعم الشحات ، وطارق يحيى هليل ، وعلي السيد بالسجن المؤبد ، ومعاقبه كلاً من وائل عبد الرحمن مصطفي ، واسلام طارق رضا ، وهاني حسن ، وسعد احمد سلام بالسجن المشدد 10 سنوات ، ومعاقبة كلاً من عماد عبد النبي ، وسامح احمد شوقي ، ونور الدين سالم محمد بالسجن المشدد 7 سنوات ، وبراءة محمد سمير مما اسند اليه من تهم.

كما حكمت المحكمة ، غيابياً ، بمعاقبه كلأ من حاتم مختار السعيد ، و سامي المغربي ، و حسن سلامه عودة ابو بنونه بالسجن المؤبد ، ومعاقبه كلاً من المتهمين وليد عبد الرازق محمد السيد ، و حسن فاروق حسن ، وعمر رفاعي سرور ، و احمد محمد بالسجن المشدد 15 سنة ، ومصادرة كافة المضبوطات علي السيارات النقل و الملاكي و تسلم كل منها لمالكها ، وإلزام كل المتهمين بالمصاريف الجنائية في الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى ، وعضويه المستشارين ياسر الاحمداوى وناصر صادق بريرى ، وأمانه سر احمد جاد واحمد رضا.