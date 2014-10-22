بدء احتفالات”السويس” بعيدها القومى بحضور المحافظ وقيادات الجيش الثالث‎

بدأت صباح اليوم صباح اليوم الأربعاء،فعاليات الأحتفال الرسمي بالعيد القومي الـ 41 لمحافظة السويس ،بوضع اكاليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء وقراءة الفاتحة بحضور،اللواء العربي السروي محافظ السويس ،واللواء أركان محمد شمث ممثلا عن قائد الجيش الثالث الميداني ،واللواء طارق الجزار ،مساعد وزير الداخلية لأمن السويس،والدكتور ماهر مصباح رئيس الجامعة ، بالإضافة للدكتور كمال البربري ،وكيل وزارة الاوقاف بالسويس .

ومن المنتظر أن يتوجه المحافظ ،وبرفقته أعضاء المجلس التنفيذى والمهندس محمد مرسي،السكرتير العام والمهندس حسن كامل ،السكرتير المساعد ومدير الأمن ،وقائد الجيش لوضع حجر الأساس للهئة العمة لمعرض الكتاب ثم افتتاح معرض لصور اكتوبر .