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موانىء البحر الأحمر تشارك مدينة السويس احتفالاتها بالعيد القومي

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موانىء البحر الأحمر تشارك مدينة السويس احتفالاتها بالعيد القومي موانىء البحر الأحمر تشارك مدينة السويس احتفالاتها بالعيد القومي

صورة أرشيفية

أكد عبد الرحيم مصطفى المتحدث الرسمى لهيئة موانى البحر الأحمر، مشاركة رئاسة الهيئة و جميع العاملين بمحافظات السويس و جنوب سيناء و البحر الأحمر شعب مدينة السويس الباسلة احتفالاتها بالذكرى 41 بالعيد القومى لمحافظة السويس سواء بالمشاركة الشخصية فى الاحتفالات أو فى العرض الرسمي للاحتفال بستاد السويس.

وأضاف فى بيان إعلامي، أن جميع العاملين بالهيئة ارسلوا بيانات تحمل تهنئة لشعب السويس، ممثلًا فى اللواء العربى السروى محافظ السويس الذى ساهم فى إضافة أشراقة جديدة للمدينة و أعاد لها رونقها لتعود عروسا للبحر الأحمر كالعهد السابق خاصة و هى على أعتاب مرحلة جديدة من المشروعات الاستثمارية بمشاركتها فى مشروع القرن ” محور قناة السويس ” لتحتفظ هذه المدينة بخصوصيتها و تميزها بين محافظات الجمهورية ، بالإضافة إلى مستقبل مشرق لأبنائها بتلاحمهما و مشاركتهما فى تنمية مدينة السويس أغلى بقعة على أرض الحبيبة .

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