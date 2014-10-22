مقتل جنديين وإصابة 15 آخرين من الجيش الليبي في اشتباكات بنغازي

لقى جنديان من الجيش الليبي مصرعهما وأصيب 15 آخرون في اشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي، بمحيط منطقة بنينا ببنغازي .

وقال مصدر عسكري بالقوات الخاصة”الصاعقة” -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء- إن الجيش الليبي حقق تقدما ملحوظا في محور الطريق الساحلي بمدينة بنغازي، مشيرا إلى أن الجيش كبد قوات مجلس شورى ثوار بنغازي خسائر في العتاد والأرواح.

وأشار المصدر إلى أن الجيش يواصل تقدمه في محاور مختلفة تجاه مدينة بنغازي وأن الاشتباكات مستمرة حتى الأن.

يذكر أن مدينة بنغازي تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبي وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي.

أ ش أ