الطب البيطري يعدم 330 “كلب ضال” فى حملة بدمياط

تمكن مجال الحماية من الكلاب الضالة بمديرية الطب البيطري بدمياط ،من إعدام (330) كلب ضال باستخدام مادة الاستركنين السامة.بعد أن شكلت لجنتين يومياً حول المدارس و في أماكن المتنزهات .

وقال الدكتور محمد عبد الحميد حسن ،مدير الطب البيطرى ،إن المديرية شنت حملات موسعة على الأسواق وخاصة أسواق بيع اللحوم منذ فترة عيد الأضحى المبارك حتى الآن .

وتم تشكيل فريق عمل من إدارة التفتيش على اللحوم و مديرية التموين بدمياط ،و مباحث تموين دمياط و تم ضبط (48.75 كجم ) لحوم جاموسى ,و(107كجم) لحم ضأن , و(274 كجم ) لحوم مستوردة فاسدة , و(40 كجم) أكباد مستوردة فاسدة .

تم تحرير المحاضر اللازمة و عددها (13 ) محضر و تقديم المخالف للجهات المختصة .