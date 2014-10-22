أخبار عاجلة

موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
عضو «الشئون العربية» عن هجوم «خان شيخون» بسوريا: «لا يُرضي عدوًا ولا حبيبًا» -
فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير -
بالطبل والمزمار.. «الإسكان» تسلم شقق «السماكين» على كورنيش سوهاج -
«الري»: 45.5 مليون جنيه تكلفة الاستعداد لموسم الصيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الطب البيطري يعدم 330 “كلب ضال” فى حملة بدمياط

Google+ Print
الطب البيطري يعدم 330 “كلب ضال” فى حملة بدمياط الطب البيطري يعدم 330 “كلب ضال” فى حملة بدمياط

تمكن مجال الحماية من الكلاب الضالة بمديرية الطب البيطري بدمياط ،من إعدام  (330) كلب ضال باستخدام مادة الاستركنين السامة.بعد أن شكلت لجنتين يومياً حول المدارس و في أماكن المتنزهات .

وقال الدكتور محمد عبد الحميد حسن ،مدير الطب البيطرى ،إن المديرية شنت حملات موسعة على الأسواق وخاصة أسواق بيع اللحوم منذ فترة عيد الأضحى المبارك حتى الآن .

وتم تشكيل فريق عمل من إدارة التفتيش على اللحوم و مديرية بدمياط ،و مباحث تموين دمياط و تم ضبط (48.75 كجم ) لحوم جاموسى ,و(107كجم) لحم ضأن , و(274 كجم ) لحوم مستوردة فاسدة , و(40 كجم) أكباد مستوردة فاسدة .

تم تحرير المحاضر اللازمة و عددها (13 ) محضر و تقديم المخالف للجهات المختصة .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى

الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى

«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة»

«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة»

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف