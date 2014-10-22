هبوط أرضي مفاجئ في كوبري على ترعة الابراهيمية ببني سويف

هبط جزء من القشرة الأرضية من كوبرى «طحا البيشة» الموجود أعلى ترعة الإبراهيمية بمركز ببا.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن برئاسة المقدم أحمد عبداللطيف، رئيس مباحث ببا، وفرضت كردونًا أمنيًا حول الهبوط، وقامت هيئة الطرق ومديرية الري ومجلس مدينة بنى سويف بإرسال مهندسيها إلى موقع الهبوط الأرض المفاجئ على الكوبرى.

وتبين وجود هبوط بالقشرة الأرضية بنهاية الكوبري من الجانب الأيمن قبل مزلقان السكة الحديد بمساحة 30 سم، وعمق 15 سم تقريبا.

وتبين أن الهبوط الأرضي لا يؤثر على حركة سير السيارات.

تم إرسال المعدات الفنية إلى موقع الهبوط لإصلاحه، وتحرر محضر بالواقعة 4745 لسنة 2014 إداري مركز شرطة ببا.