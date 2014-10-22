لماذا لم تكرم نوال الكويتية في مهرجان الاسكندرية؟

تعرضت النّجمة نوال الكويتية لعارض صحي مفاجىء حرمها من حضور حفل تكريمها ضمن مهرجان الأسكندرية الدولي للأغنية.

وكان من المقرر أنّ تصل قيثارة الخليج كما يسميها جمهورها إلى العاصمة المصرية الثانية لحضور حفل تكريمها إلى جانب نخبة من نجوم الأغنية العربية، ولكن بسبب آلام مفاجئهة في عصب قدمها، اضطرت نوال إلى عدم تلبية الدعوة وتقدمت باعتذار إلى اللجنة المنظمة في اللحظات الأخيرة.

يذكر أنّ جمعية فناني ومبدعي الإسكندرية تقيم مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية في دورته الحادية عشرة في الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري برعاية وزارتي السياحة والثقافة ومحافظة الإسكندرية، وهي الدورة التّي يخصص دخلها هذا العام لصالح صندوق "تحيا مصر".

وأقيم حفل الإفتتاح والختام على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا الإسكندرية، بمشاركة المطرب رامي عياش في حفل الإفتتاح ولطفي بوشناق وخالد سليم وجنات في حفل الختام.

وتمّ خلال حفل الافتتاح تكريم العديد من الرموز الفنية المصرية والعربية مثل الفنان عبادي الجوهر من السعودية، والفنانة أحلام من الإمارات، والفنانة نوال من الكويت، والفنانة لطفي بوشناق من تونس، والفنانة ليندا تالي من كندا.

ومن مصر تمّ تكريم الفنانة أنغام، وسمير صبري، ومحمد الحلو، وحسن عباس حلمي.

و تتكون لجنة تحكيم مسابقة المهرجان من: أمين خياط من سوريا، ومحمد الرويشد من الكويت، وعدنان خوج من السعودية، وإحسان المنذر من لبنان، وهاني مهني وإيناس جوهر وعماد حسن من مصر.

وأكد رئيس المهرجان أنّ المهرجان يتبع جمعية فناني ومبدعي الإسكندرية، وأشار إلى أنّ إيراداته ستخصص لمشاريع خيرية خاصّة بأطفال الإسكندرية، وهذا العام سيتخصص دخل المهرجان لصالح صندوق "تحيا مصر".

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