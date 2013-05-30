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الصحة: تقرير دوري عن التغيرات بنشرات الأدوية حفاظا على سلامة المواطنين

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الصحة: تقرير دوري عن التغيرات بنشرات الأدوية حفاظا على سلامة المواطنين الصحة: تقرير دوري عن التغيرات بنشرات الأدوية حفاظا على سلامة المواطنين
- راجعنا 448 تقريرا عن مأمونية الأدوية المتداولة بالأسواق

كتب : طارق عبدالعزيز منذ 33 دقيقة

قالت الدكتورة فاتن عبدالعزيز، مساعد وزير الصحة لشؤون الصيدلة، إن مركز اليقظة الدوائية التابع للإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، أصدر نشرة دورية عن التغيرات التي حدثت في نشرات الأدوية والتعديلات التي طرأت عليها خلال الفترة الماضية للحفاظ على صحة المواطنين، موضحة أن النشرة تعني بكل ما يستجد من أخبار عن مأمونية الدواء، بالإضافة إلى كل ما هو جديد بالنسبة لعالم الأدوية في .

وأضافت أن المركز راجع 448 تقريرا عن مأمونية الأدوية المتداولة بالأسواق للتأكد من سلامتها وعدم تأثيرها على المرضى، مشيرة إلى أنه تم إلغاء تسجيل 129 مستحضرا بناءً على تقييم مأمونية تلك المستحضرات مقارنة بمخاطرها، والمشاركة في 780 دورة تدريبية لحاملي الرخص التسويقية ومقدمي الرعاية الطبية وأعضاء المركز، لافتة في الوقت ذاته إلى أن المركز ألزم بعض الشركات بإجراء 5 دراسات عن مأمونية مستحضراتها بناء على التقارير والشكاوى التي ترد للمركز.

من جانبه أكد الدكتور محسن عبدالعليم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، أن المركز منذ إنشائه عام 2009 يقوم على الرصد المبكر للأضرار والأعراض الجانبية غير المتوقعة، وذلك بجميع المراكز الصحية بالجمهورية، مشيرا إلى أنه تم إنشاؤه بوزارة الصحة تحت مظلة منظمة الدواء المصرية ويتبع منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن المركز يتيح معرفة الآثار العكسية التي تحدث داخل 112 دولة أخرى تخضع لنفس النظام، مؤكدا أنه تم إبلاغ شركات الأدوية بضرورة إنشاء وحدة لليقظة الدوائية داخل هيكلها التنظيمي لمتابعة مدى أمان وفاعلية منتجاتها وأيضا تم عمل الكثير من ورش العمل والدورات التدريبية للشركات، وناشد عبدالعليم بملء الكارت الأصفر وإرساله بالبريد أو الفاكس في حال ظهور أي أعراض جانبية على المريض بعد العلاج، موضحا أن الهدف من هذا الكارت الإبلاغ عن الآثار العكسية للأدوية.

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