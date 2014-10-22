” أف بي أي” يعيد ثلاث فتيات أمريكيات كن في طريقهن للانضمام لداعش

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي أي) أنه تم إعادة ثلاث فتيات أمريكيات من مدينة دنفير، كن في طريقهن إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش.

وقال مسئولون أمريكيون إنه تم توقيف الفتيات عند هبوط طائرتهن في فرانكفورت بعد أن أبلغ “أف بي أي” السلطات الالمانية ببياناتهن وذلك بعد أن أخطر أولياء أمورهن السلطات الامريكية.

وأضاف المسئولون أنه تم إعادة الفتيات الثلاث إلى مدينة دنفير، وكان أولياء أمور إحدى الفتيات اتصلوا بمكتب التحقيقات الفيدرالي بعد أن شعروا بقلق إزاء سفر أبنتهم إلى تركيا، وقام اف بي اي باستجواب الفتيات الثلاث وعائلاتهن غير أنه أعلن أن الفتيات لا يواجهن اي تهم في المرحلة الراهنة.

> أ ش أ