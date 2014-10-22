بالفيديو.. الداخلية: أكثر من 4 آلاف قتيل نتيجة حوادث الطرق في 8 أشهر

أعلن اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لشئون الشرطة المتخصصة، الانتهاء من 60 % من العمل في إنشاء الطريق الإقليمي، والذي يدخل ضمن المشروع القومي للطرق.

وأضاف قريطم، خلال حواره على فضائية “التحرير”، مساء أمس الثلاثاء :” أن الانتهاء من هذا الطريق، سيمنع سير عربات النقل، بالطريق الدائري، وهو ما سيساهم بشكل كبير في التقليل من حوادث الطرق ” .

وأشار قريطم، إلى أن الانتهاء من الطريق الإقليمي، سيتم خلال سنة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأضاف أن المدينة الإدارية التي أعلن عن إنشائها رئيس الوزراء، ستساهم في التخفيف من الكثافات المرورية الكبيرة على الطريق الدائري، وشدد قريطم، على ضرورة إيجاد وسائل مواصلات بديلة، تحترم آدمية المواطن، من قبل محافظة القاهرة، وتدفعه للتخلي عن سيارته الخاصة، كما دعا إلى إعادة تشغيل خط مترو مصر الجديدة، وإدارته من خلال شركات وطنية.

وعن نزيف الطرق، أوضح قريطم، أن أكثر من 4 آلاف قتيل، و 15 ألف مصاب، سقطوا ضحايا للحوادث المرورية، خلال ثمانية أشهر، منذ شهر يناير، وحتى نهاية أغسطس الماضي، وأرجع ذلك إلى سوء تخطيط الطرق، مؤكدًا أن وزارة الداخلية ليست العنصر الوحيد المسئول عن المرور، ولكنها تعمل ضمن منظومة تشمل التخطيط العمراني، والهيئة العامة للطرق والكباري.

وأضاف قريطم، أن قانون المرور لعام 2008، يعتبر “كارثة”، لوضعه غرامات ضعيفة على السير بدون رخصة قيادة، بالإضافة إلى إمكانية الصلح مع المخالف، وأوضح أن قانون المرور الجديد، رفع الغرامات لتصل إلى 3 آلاف جنيه، كما صرح بأن الغرامات سترتفع مرة أخرى، في التعديلات الجديدة على القانون.

وتابع قريطم، بأن 952 ألف مخالفة مرورية، تم تحريرها خلال 9 أشهر فقط، من بينها 1240 ألف مخالفة سير عكس الاتجاه، وأضاف أن خلال الثلاثة أشهر القادمة، سيتم تعميم تحرير المخالفات المرورية الكترونيًا، عن طريق جهاز “pda”، والذي سينهي تسجيل المخالفات بإيصالات ورقية، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية لنوعية وعدد المخالفات.

وبخصوص إعلان الوزارة عن مزاد علني لبيع اللوحات المعدنية المميزة، أوضح قريطم أن البرنامج، سيطرح خلال سبعة أيام، بعد التعاقد مع البنك المركزي، حيث من الممكن أن يصل سعر اللوحة إلى مليون جنيه، مشيرًا إلى أن أموال المزاد سيتم التبرع بها لصالح صندوق “تحيا مصر”، وأضاف أن مزاد اللوحات المعدنية طبق من قبل في دولة الإمارات.

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