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البنتاجون: الأكراد تلقوا معظم الأسلحة التي أسقطت قرب كوباني

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البنتاجون: الأكراد تلقوا معظم الأسلحة التي أسقطت قرب كوباني البنتاجون: الأكراد تلقوا معظم الأسلحة التي أسقطت قرب كوباني

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاجون، الثلاثاء، إن الغالبية العظمى من الإمدادات العسكرية التي اسقطت قرب مدينة كوباني السورية وصلت المقاتلين الأكراد على الرغم من نشر على الإنترنت يظهر مقاتلين من الدولة الإسلامية يحملون حزمة من تلك الإمدادات.

وقال الأميرال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون إن خبراء يعكفون على تحليل الفيديو ويحاولون تحديد ما إذا كانت حزمة

الإمدادات هي نفسها التي قالت الوزارة في وقت سابق إنها سقطت في أيدي الدولة الإسلامية أم انها حزمة ثانية في حوزة الجماعة.

وقال مسؤولون في البنتاجون إن عمليات الاسقاط الأمريكية أرسلت 28 حزمة من الإمدادات العسكرية للمقاتلين الأكراد السوريين قرب كوباني يوم الأحد وذكروا أن واحدة سقطت في أيدي متشددي الدولة الإسلامية. وقالت وزارة الدفاع في وقت لاحق إنها استهدف الحزمة المفقودة في غارة جوية ودمرتها.

وكان مسؤول كردي عراقي قد قال إن 21 طنا من الإمدادات أسقطت جوا للأكراد في كوباني.

وتعليقا على الفيديو قال كيربي «نحن نلقي نظرة على ذلك».

وقال إن ذخيرة الأسلحة الصغيرة والأسلحة التي صورت في الفيديو من أنواع الإمدادات التي أسقطت. وأضاف «لا يمكن استبعاد أنها واحدة من حزم الإمدادات».

وتابع: «لا نزال نفحص ذلك ونقيم صحته».

وضع الفيديو على موقع يوتيوب بعنوان «أسلحة وذخائر ألقتها الطائرات الأمريكية وسقطت في مناطق سيطرة الدولة الإسلامية في كوباني».

ويظهر مقاتلون في الفيديو يفحصون صناديق قنابل يدوية وقذائف صاروخية.

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