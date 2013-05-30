مع التقدم العلمى الحديث ينتاب مرضى المرارة سؤال باستمرار هل يمكن تفتيت حصوات المرارة كالتى تحدث فى حصوات الكلى وتجنب إجراء عمليات استئصالها؟

تجيب علينا الدكتورة عزة إمام أستاذ مساعد لأمراض الباطنة والجهاز الهضمى والكبد، أنه علميا يمكن تفتيت حصوات المرارة والعلم الحديث أكد هذا ولكن لا يلجأ الأطباء إليها لأن عملية تفتيت المرارة من العمليات الشاقة كما قد تؤدى إلى حدوث العديد من المشكلات الصحية للمريض.

وفى مقارنة بين عمليات تفتيت الحصوة فى الكلى والمرارة تبين دكتورة عزة ان عملية تفتيت حصوات الكلى تتم عن طريق إطلاق الأشعة على الحصوة داخل الكلى ويتم تفتيتها ثم تسقط فى المجرى البولى وإن أسوأ ما يمكن أن يحدث أن تسد إحدى الحصوات مجرى البول فتسبب حدوث مغص كلوى يزول بخروج الحصوة.

بينما عملية تفتيت المرارة قد تتسبب فى انتقال إحدى حصوات المرارة صغيرة الحجم إلى القنوات المراية وتسدها مما وهو ما يؤدى إلى زيادة نسبة الصفراء فى الجسم ويتطلب إزالتها إجراء عملية منظار.

لذا ترى دكتورة عزة أنه من الأفضل إجراء عملية استئصال للمرارة فى حالة وجود ضرورة طبية للمريض بحيث تسبب له المرارة الألم المتكرر والعديد من المشاكل الصحية وتبين أن العلم الحديث جعلها من العلميات البسيطة التى لا تحتاج إلى فتح سوى 2 سم من الجسم وذلك عن طريق سحبها بالمنظار.