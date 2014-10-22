فيديو.. «السبكي» يعتذر على الهواء عن الألفاظ الخارجة من شقيقه ضد «رمزي»

اعتذر المنتج السينمائي أحمد السبكي، شقيق المنتج محمد السبكي، الثلاثاء، عن الألفاظ الخارجة التي خرجت من شقيقة محمد السبكي، الاثنين، خلال حواره مع الإعلامي تأمر أمين، والمنتج محمد حسن رمزي، منتج فيلم «الجزيرة 2».

وقال «السبكي»، في مداخلة هاتفية مع تامر أمين، في برنامج «من الآخر» على قناة «روتانا مصرية»: «أنا أعتذر باسم أحمد السبكي وكريم السبكي للمشاهدين ومحمد حسن رمزي، الذي أعتبره شقيقي الأكبر، وأعتذر أيضا لكل أعضاء غرفة صناعة السينما على ما صدر من شقيقي محمد السبكي».

وأضاف «السبكي» أن «المنتج محمد حسن رمزي، من الأشخاص الطيبة والجميع يقدره، ومحمد السبكي يقدر جدا المنتج محمد حسن رمزي، والجميع يعلم هذا، لذلك شقيقه سيعتذر غدا له وسيتقبل هذا الاعتذار».

وعاتب «السبكي» تامر أمين، لأنه لم ينه الحوار، مؤكدا أنه «كان من المفترض إنهاء الحوار منذ البداية وألا تستكمله لأنه هوجم بسبب هذه المشادة الساخنة».

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كان المنتج محمد السبكي دخل في مشادة كلامية علي الهواء مع المنتج والموزع محمد حسن رمزي، متهمًا الأخير بأنه يقدم كل التسهيلات لفيلم «الجزيرة»، وأنه سبب أزمة صناعة السينما.

وقال «السبكي» لـ«رمزي» خلال استضافتهما في برنامج «من الآخر» الذي يقدمه تامر أمين على «روتانا مصرية»، الاثنين: «أنت اللي أفسدت موسم الأضحي السينمائي، وتسببت في إزاله بعض الأفلام من دور العرض وهو ما تسبب في خسارتها، ومنها أفلام شركتك زي (المواطن برص)».

ورد محمد حسن رمزي على السلبكي قائلًا: «هذه الأفلام لم تحقق أي إيرادات تذكر، وبلغت المنتجين قبل العرض بهذا الشرط وقلت لهم إذا لم تحقق إيرادات سأرفعها من دور العرض».

فقال «السبكي» مهاجمًا «رمزي» قائلًا: «لايوجد أفلام لا تربح في موسم العيد، وأنت رفعت فيلم (المواطن برص) بعد أول يوم لعرض (الجزيرة) مكانه، رغم إن المواطن برص حقق الفيلم 27 ألف جنيه بس وده افترى».

فقال «رمزي»: «صاحب الافتري هو محمد السبكي وهو من بدع هذا، لأنه متحكم في دور العرض، لأنه بيذل السينمات بأي فيلم كبير، وأنا قولت للسبكي بلاش تنزل الفيلم المرة دي لأن فيلم «الجزيرة2» هايذلك»، وهنا قال محمد السبكي: «مافيش حد يقدر يذل محمد السبكي، انت عبيط يا محمد يا رمزي، اللي يذلني أدعكة بجزمتي».