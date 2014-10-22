فيديو.. «السبكي» يفاجأ تامر أمين: أنا بعمل مداخلة عشان أذلك.. ويعتذر لـ«لرمزي»

فاجأ المنتج السينمائي محمد السبكي، الإعلامي تامر أمين، مازحا، بقوله: «يا أستاذ تامر أنا جاي أعمل المداخلة دي علشان أذلك»، في تكرار منه لما قاله المنتج محمد حسن رمزي للسبكي في حلقة، الإثنين، حيث حدث بينهما مشادة تلفظ فيها السبكي بألفاظ خارجة، بعد أن قال له «رمزي»: «صاحب الافتري هو محمد السبكي وهو من بدع هذا، لأنه متحكم في دور العرض، لأنه بيذل السينمات بأي فيلم كبير، وأنا قولت للسبكي بلاش تنزل الفيلم المرة دي لأن فيلم «الجزيرة2» هايذلك»، وهنا رد عليه محمد السبكي: «مافيش حد يقدر يذل محمد السبكي، انت عبيط يا محمد يا رمزي، اللي يذلني أدعكة بجزمتي».

وأضاف«السبكي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «من الآخر» على «روتانا مصرية»: «الجملة دي قالها محمد حسن رمزي إمبارح، وأنا رديت بإيماءة لأني أحسست بالظلم، وكنت عمال بتظلم، واللي هيستحمل يحس إنه مظلوم وكل واحد ينهش فيه، اللي هيستحمله مني أهلا وسهلا، وأنا بعتذر للجمهور».

واعتذر المنتج السينمائي محمد السبكي، عن اللفظ الخادش للحياء، الذي صدر منه، أثناء حواره مع محمد حسن رمزي، قائلا: «أنا عملت هذه الإيماءة وقلت هذا الكلام رد فعل فقط لما قاله رمزي، وأنا بعتذر لأي حد، ومحمد رمزي دا صديقي وعشرة عمر، وأنا مكنتش بهاجم رمزي أنا كنت بهاجم منظومة السينما، علشان الصالح العام».

وتابع: «محمد رمزي دا عشرة 25 سنة وهكلمة وأعتذرله، وأنا ما هاجمتش محمد رمزي كبني آدم أنا هاجمت المنظومة وأنا أكتر واحد وقفت جنب محمد رمزي».