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اليوم .. عضو الجلس الثوري بـ” فتح ” و رئيس تحرير ” الشرق الأوسط ” ضيوف ” اون تي في لايف

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اليوم .. عضو الجلس الثوري بـ” فتح ” و رئيس تحرير ” الشرق الأوسط ” ضيوف ” اون تي في لايف اليوم .. عضو الجلس الثوري بـ” فتح ” و رئيس تحرير ” الشرق الأوسط ” ضيوف ” اون تي في لايف

يستضيف برنامج مباشر من العاصة على فضائية ” اون تي في لايف ” في تمام الساعة 12 ظهرا عبر الأقمار الصناعية ” سكايب ” من رام الله السفير حازم  ابو شنب عضو المجلس الثوري لحركة فتح للإطلاع ومتابعة الأحداث على الساحة الفلسطينة

ويأتي في الفقرة الثناية الاستاذ علاء حيدر ـ رئيس تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط لمتابعة اخر التطورات على الساحة المصرية والإقلامية والعالمية .

ويكون ضيف الفقرة الثالثة في برنمامج ” مباشر من العاصمة ” الاستاذ عبد الله اسماعيل  الكاتب والمتخصص في الشان اليمني للإطلاع ومتابعة الاحداث على الصعيد اليمني .

ويكون ضوف الاستوديو في الفقرة الأخيرة في تمام الساعة السادسة والنصف الدكتور  أحمد الصباغ ـ مدير معهد بحوث البترول .

 

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