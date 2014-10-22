اليوم .. عضو الجلس الثوري بـ” فتح ” و رئيس تحرير ” الشرق الأوسط ” ضيوف ” اون تي في لايف

يستضيف برنامج مباشر من العاصة على فضائية ” اون تي في لايف ” في تمام الساعة 12 ظهرا عبر الأقمار الصناعية ” سكايب ” من رام الله السفير حازم ابو شنب عضو المجلس الثوري لحركة فتح للإطلاع ومتابعة الأحداث على الساحة الفلسطينة

ويأتي في الفقرة الثناية الاستاذ علاء حيدر ـ رئيس تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط لمتابعة اخر التطورات على الساحة المصرية والإقلامية والعالمية .

ويكون ضيف الفقرة الثالثة في برنمامج ” مباشر من العاصمة ” الاستاذ عبد الله اسماعيل الكاتب والمتخصص في الشان اليمني للإطلاع ومتابعة الاحداث على الصعيد اليمني .

ويكون ضوف الاستوديو في الفقرة الأخيرة في تمام الساعة السادسة والنصف الدكتور أحمد الصباغ ـ مدير معهد بحوث البترول .