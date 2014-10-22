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اليوم .. الصحفي سليمان شفيق و مستشار وزير السياحة الأسبق ضيوف ” صباح اون “

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اليوم .. الصحفي سليمان شفيق و مستشار وزير السياحة الأسبق ضيوف ” صباح اون “ اليوم .. الصحفي سليمان شفيق و مستشار وزير السياحة الأسبق ضيوف ” صباح اون “

يستضيف برنامج ” صباح اون ” اليوم في تمام الساعة التاسعة صباحًا في أولى فقراته ” فقرة الصحافة ” الكاتب الصحفي سليمان شفيق لمناقشة وتحليل اهم الاخبار المحلية والعربية والعالمية المتصدرة صحف اليوم .

وفي الفقرة الثانية ”  حال الطرق في ”  الدكتور  هشام محجوب، استاذ الطرق بجامعة ساوث داكوتا  لمناقشة اهم المشاكل المرورية في مصر وطرق حلها .

ويأتي كلا من  محمود القيسوني، مستشار وزير السياحة ووزير البيئة سابقًا و  حسام هزاع ، عضو لجنة السياحة الخارجية في غرف شركات السياحة ضيفا الفقرة الثالثة والأخيرة من البرنامج تحت عنوان “ تنشيط السياحة والمحميات الطبيعية”  للمناقشة في كيفية عودة حركة السياحة الي مصر وزيادة عدد السياح بالإضافة الي كيفية الترويج الصحيح لأهم الأماكن السياحية التي تتميز بها مصر مما تؤدي الي دخول عملة صعبة الي البلاد وفائدتها للإقتصاد.

 

 

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