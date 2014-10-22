«الناتو» يعترض طائرات روسية فوق بحر البلطيق

قال حلف شمال الأطلسي “الناتو”، إنه أرسل طائراته المقاتلة مرتين خلال يومين لاعتراض طائرات حربية روسية كانت تحلق فوق بحر البلطيق، وسط أنباء حول تزايد النشاط العسكري الروسي في المنطقة.

وأوضح الليفتنانت كولونيل روبرت جيريكي، أن الطائرات الروسية حلقت في المجال الجوي الدولي، ولم تنتهك المجال الجوي للدول الأعضاء في الحلف.

وأضاف أنه تم إطلاق طائرتين كنديتين من طراز “إف-18″ هورنيت من قاعدة سياولياي الجوية في ليتوانيا، من أجل اعتراض طائرة استطلاع روسية من طراز إليوشن – 20.

وقال بيان الناتو: “فور نجاح عملية تحديد الهوية تم استكمال مهمة الاعتراض وعادت الطائرتان من طراز هورنيت إلى قاعدتيهما”.

وغردت قوات لاتفيا المسلحة على موقع تويتر، الثلاثاء، بقولها إن مقاتلات إف-16 التابعة للناتو أرسلت لاعتراض طائرة استطلاع روسية من طراز إليوشن – 20 فوق بحر البلطيق.

وقال الناتو، الذي يمتلك 16 طائرة مقاتلة في المنطقة لمراقبة المجال الجوي في البلطيق، إنه يطلق الطائرات بصورة دورية للتعرف على “طائرات غير محددة الهوية أو ذات عداء محتمل” بالقرب من المجال الجوي الوطني.

وخلال الخمسة أيام الماضية، قامت البحرية السويدية بتمشيط أرخبيل ستوكهولم من أجل العثور على آثار لغواصة أجنبية يشتبه مسؤولون بأنها دخلت المياه الإقليمية بشكل غير قانوني، ولكنها لم تشر رسميا إلى وجود صلة بين التسلل المشتبه فيه وروسيا.

وقال الجيش الفنلندي إن الطائرات الحربية الروسية انتهكت مجال البلاد الجوي 5 مرات هذا العام، فيما أشار معهد البيئة إلى أن السفن الحربية الروسية اعترضت مرتين أحد قواربها التي تقوم بمهام بحثية في المياه الدولية.