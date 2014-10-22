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” مايكروسوفت” تنوي إلغاء علامة ” نوكيا” لهواتفها المحمولة

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” مايكروسوفت” تنوي إلغاء علامة ” نوكيا” لهواتفها المحمولة ” مايكروسوفت” تنوي إلغاء علامة ” نوكيا” لهواتفها المحمولة

كشفت تقارير صحفية عن نية مايكروسوفت التخلي عن العلامة التجارية لهواتف نوكيا، وهي الشركة التي استحوذت مؤخرا على قطاع الأجهزة والخدمات بها، في صفقة فاقت قيمتها 7 مليارات دولار بحسب سكاي نيوز .

وبحسب تقرير موقع “ذا فيرج” التقني المتخصص، فإن الهواتف الجديدة ستحمل العلامة التجارية “مايكروسوفت لوميا”، وذلك بعد أن مهدت لهذه الخطوة منذ عدة أسابيع عبر مجموعة إجراءات رمزية.

وأشار التقرير إلى أن التغيير سيكون على حسابات نوكيا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا من صفحة نوكيا فرنسا التي ستتحول إلى “مايكروسوفت لوميا”، بحسب مصادر من مايكروسوفت أكدت للموقع أيضا أن التغيير سيشمل العديد من الدول في الأسابيع المقبلة.

ومن المنتظر أن تستمر نوكيا في عملها مستقبلا ولكن بدون إنتاج المزيد من الهواتف التي تحمل علامتها التجارية، على أن يكون اهتمامها الرئيسي منصبا على منتجات الخرائط والبنى التحتية للشبكات، إذ قدمت مؤخرا خدمة “Here” للخرائط على أجهزة أندرويد.

يذكر أن الاتجاه نحو العلامة التجارية الجديدة “لوميا” لن يسري فقط على هواتف نوكيا، ولكن سيتضمن أيضا منتجات “ويندوز فون”.

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أونا

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