علي جمعة لـ ” داعش ” : رسول الله غاضب عليكم

وجه الدكتور علي جمعة المفتي الأسبق للجمهورية، رسالة واضحة وصريحة إلى تنظيم داعش قائلا لهم: أنهم بدعوتهم إلى الخلافة يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال فيما رواه عنه حذيفة بن اليمان “فإن رأيت يومئذ لله عز و جل في الأرض خليفة فالزمه، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فإن لم تر خليفة فاهرب (في الأرض) حتى يدركك الموت وأنت عاض على جذل شجرة”، أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

وقال جمعة، من خلال برنامجه “والله أعلم” على قناة سي بي سي :” إن الأمر هنا واضح أنه إذا كان هناك خليفة فعلينا طاعته، وهو الأمر الذي استمر بعد وفاة النبي حتى القرن العشرين وبالتحديد عام 1924 عندما سقطت الخلافة العثمانية، وفي حالة عدم وجود خليفة فأمر صلى الله عليه وسلم ألا ننشأ خلافة أخرى ولكن نهرب ونعتزل الفرق جميعا حتى يأتي أمر الله ” .

وأضاف قائلا: “أقول لهم إن رسول الله غاضب عليكم، لأنه أمركم بالسكوت والنهي عن المنكر ولم تنتهوا، وأنا أدعوهم الآن لاتباع سنة النبي وعدم مخالفته، وأنا أنصحهم في ذلك ابتغاء وجه الله فليس لي معهم ناقة أو جمل بل أنا لا أعرفهم، ولكني أدعوهم إلى اتباع سنة النبي إذا كانوا بالفعل يريدون تحصيل رضى الله تعالى، وأذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم “مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى” صحيح البخاري، وأناشد الأمة الإسلامية بعدم تصديق ما تقوله هذه الفرقة الضالة فهم يفسدون في الأرض ويروعون الناس ويتبعون أهوائهم والإسلام منهم براء.