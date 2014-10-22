أردوغان: كوباني مدينة استراتيجية لتركيا وليس لأمريكا وإجراءاتنا هناك ذات أهمية خاصة

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، إن مدينة عين العرب “كوباني،” تعتبر مدينة استراتيجية لتركيا وليس للولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع قائلا، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الاناضول التركية شبه الرسمية: “لذلك، فإن التدابير التي سنتخذها حيال ذلك، ستكون ذات أهمية خاصة،” منتقدا ما وصفها سياسة الكيل بمكيالين على حد تعبيره قائلا: “تشعرون بكل هذا القلق حيال كوباني، لكنكم لماذا لا تشعرون بأي قلق حيال بقية المدن السورية التي تشهد أحداثاً مماثلة.”

وأضاف: “إن كوباني حالياً خالية من سكانها المدنيين، الذين هم في استضافة تركيا، وعددهم نحو 200 ألف سوري كردي من سكان عين العرب.”