البنتاجون : أسلحة أمريكية ربما تكون قد سقطت في أيدي عناصر داعش

قالت وزارة الدفاع الأمريكية – البنتاجون- : إنه من الممكن أن تكون أسلحة كان الجيش الأمريكي يهدف إلى تسليمها للمقاتلين الأكراد في مدينة كوباني السورية قد سقطت بالخطأ في أيدي مقاتلي تنظيم داعش.

> وقال الأدميرال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون: إن واحدة على الأقل من بين 28 حزمة أسلحة لم تصل إلى وجهتها، لكنه أشار إلى أنه لا يستطيع تأكيد صحة الفيديو الذي يظهر حصول مقاتلي داعش على الأسلحة.

وتابع “الإجابة المباشرة هي.. نحن لا نعرف”.

وقالت القيادة المركزية أمس الاثنين: إنها دمرت حزمة لم تصل إلى هدفها المقصود لمنع العدو من الاستحواذ عليها، إلا أن كيربي قال: إنه على الرغم من إصابة الحزمة، فإنه من غير الواضح ما إذا كان قد تم تدميرها فعلا وما إذا كانت الأسلحة التي ظهرت في الفيديو من تلك الحزمة.

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